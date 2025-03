Nuovo corso per i direttori di gara del futuro

Il calcio non è solo gol, tifo e spettacolo. In campo, oltre ai giocatori, c’è una figura fondamentale che garantisce il rispetto delle regole, prende decisioni in pochi istanti e mantiene l’equilibrio della partita: l’arbitro. Per chi sogna di intraprendere questo percorso, la Sezione AIA di Rimini organizza un nuovo corso arbitri, un’occasione imperdibile per ragazze e ragazzi tra i 14 e i 40 anni. Il corso è completamente gratuito e offrirà, in due mesi di formazione, la possibilità di approfondire le 17 regole del calcio con l’aiuto di arbitri esperti. Non si tratta solo di acquisire competenze tecniche, ma anche di sviluppare capacità fondamentali come la gestione della pressione, la leadership e il rispetto per il gioco e i suoi protagonisti.

Al termine della formazione, superato l’esame teorico e orale, i partecipanti diventeranno ufficialmente arbitri e potranno iniziare a dirigere le prime gare. Ma arbitrare non è solo una passione, è anche un’opportunità concreta di crescita. Oltre all’esperienza sul campo, i nuovi arbitri potranno beneficiare di numerosi vantaggi: crediti formativi scolastici, una tessera FIGC per accedere gratuitamente agli stadi di Serie A e B, un rimborso spese per ogni gara arbitrata e la fornitura gratuita della divisa ufficiale. Inoltre, grazie al doppio tesseramento, i giovani calciatori tra i 14 e i 19 anni potranno diventare arbitri senza dover rinunciare a giocare nella propria squadra. Fondata nel 1950, la Sezione AIA di Rimini conta oggi 126 associati, con arbitri e assistenti attivi nei campionati di Serie A, Serie C, Serie D e nelle competizioni internazionali. Il corso inizierà nella seconda metà di marzo.

a.d. t.