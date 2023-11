Nuovo defibrillatore all’Ina Casa

Ora sono tre le scuole per l’infanzia già dotate di defibrillatori. E questo grazie all’ultima donazione, quella dell’associazione Con le ali di Chiara alle scuole per l’infanzia ‘Glicine’ e ‘Rondine’ all’Ina Casa. Quella di ieri è stata un’inaugurazione importante, anche dal punto di vista simbolico, alla presenza dei volontari dell’associazione, di insegnanti e bimbi che frequentano le scuole e della vicesindaca Chiara Bellini. "Una donazione importante: essendo collocata all’esterno delle scuole – spiegano da Palazzo Garampi – potrà essere utilizzata anche da chi abita in prossimità e che, collegandosi con il sistema georeferenziato collegato al 118, potrà essere guidato sia nella localizzazione che nel suo corretto utilizzo".

A illustrare le caratteristiche tecniche e modalità di uso del defibrillatore ieri era presente anche il personale del 118. Alla presidente Mariangela Maestri e alle volontarie dell’associazione i bambini delle due scuole per l’infanzia hanno voluto donare un cuore con i loro pensieri, una poesia e disegni per ringraziarle del dono.