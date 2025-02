Nuovo defibrillatore in via Del Prete

"Un ulteriore presidio a tutela della vita di cittadini e turisti. Da oggi Cattolica ha un defibrillatore in più e in un luogo centrale, come la zona mare nord": la sindaca Franca Foronchi ha presentato il nuovo defibrillatore che da ieri è stato posizionato nella teca davanti alla farmacia comunale 1 di via del Prete. L’apparecchio sanitario è stato acquistato grazie al contributo di RivieraBanca, del negozio Etan, del Comitato il Cuore di Cattolica e con la collaborazione della farmacia. Tutto è nato dall’episodio della scorsa estate quando un turista 43enne ebbe un malore in via Dante, davanti al negozio Etan. A salvargli la vita fu l’intervento tempestivo delle persone subito accorse, di chi fece partire la chiamata al numero d’emergenza, della polizia locale che ha portato sul posto il defibrillatore in dotazione al comando e dei sanitari intervenuti. "Ora – continua la sindaca Foronchi – con questo defibrillatore a copertura dell’area, in caso di necessità, si potranno risparmiare minuti preziosi per la vita delle persone".

Alla cerimonia era stato invitato anche il turista 43enne, Alessandro, il quale non è riuscito a essere presente ma ha inviato un sms a Cinzia d’Ercoli, la titolare del negozio Etan, che lo ha letto: "Non posso muovermi, ma sarà come se fossi a Cattolica. Vi ringrazio ancora per quello che avete fatto quella notte. Avete fatto in modo che mia figlia non restasse orfana". La sindaca Foronchi ribadisce: "Cinzia ci ha scritto dopo questa vicenda e le ho suggerito di rivolgersi al presidente Fausto Caldari di RivieraBanca che ha messo a disposizione il contributo per l’acquisto del defibrillatore".