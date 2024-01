Nuovo finanziamento del fondo per i fragili

L’amministrazione di Cattolica scende in campo e finanzia circa 75mila euro dal bilancio comunale che, insieme con i 25mila euro stanziati dalla Regione Emilia-Romagna, sosterranno 67 famiglie in difficoltà nei pagamenti dell’affitto. "Il fondo regionale consente di coprire i canoni di soli 20 nuclei famigliari – spiega l’amministrazione comunale – e con le risorse del Comune si sono potute aiutare altre 47 famiglie. Il contributo comunale per ciascun nucleo è pari a tre mensilità di affitto, fino ad un massimo di 1.500 euro. L’erogazione del sostegno partirà i primi di febbraio". Un bel sostegno ad inizio anno e nei mesi in cui anche l’emergenza lavorativa si fa sentire maggiormente sulla riviera: "Purtroppo la legge nazionale di bilancio non ha previsto nuove risorse a sostegno della locazione e quindi non si apriranno i bandi per il 2023 – spiega l’Assessore ai Servizi sociali Nicola Romeo – una decisione che inevitabilmente si ripercuote sulle famiglie in difficoltà economica che vivono in affitto a Cattolica, le quali non potranno contare su fondi statali finalizzati. Nel 2022 il numero delle domande di accesso al contributo era stato ben superiore allo stanziamento e non era stato possibile erogare il sostegno a tutti beneficiar". Ecco perché oltre all’integrazione della Regione, Cattolica ha messo altri 75mila euro per arrivare a un contributo totale di 95.861 euro e andrà quindi a beneficio di quelle 67 famiglie in situazione di fragilità economica.

lu.pi.