Nuovo furto sulle barche

"Una di queste notti ho avuto una ‘visita’ in barca. I ladri hanno dormito e fatto i loro comodi, mi hanno portato via televisore e attrezzatura per lavorare. Meglio se mettete in sicurezza". È lo sfogo di uno dei diportisti, armatore di una barca a vela di undici metri, che nei giorni scorsi ha subìto un furto. L’ennesimo delle ultime settimane a danno delle imbarcazioni che – insolitamente numerose grazie alla maggior protezione dalle burrasche che sembra offrire il nuovo molo – i proprietari hanno mantenute ormeggiate nel porto anche durante l’inverno.