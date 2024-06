Nuovo governo, la sinistra si fa avanti

"Accordo con l’Ue, sanità, territorio, ma anche debito estero. Siamo pronti ad approfondire questi temi con la Dc e Ae, cercando le convergenze necessarie per formare una maggioranza solida e stabile". La coalizione di sinistra, quella formata da Psd, Libera e Ps, si fa avanti. Dopo il primo incontro, quello della settimana scorsa con Democrazia Cristiana e Alleanza Riformista, la coalizione risultata vincitrice alle ultime elezioni e alla quale i Capitani Reggenti hanno affidato l’incarico di formare maggioranza e governo, la sinistra sammarinese è più che semplicemnte possibilista. "Durante quell’incontro, – riferiscono – abbiamo ribadito, di non essere semplicemente due partiti alleati, ma di rappresentare un progetto politico integrato e di prospettiva, che si è imposto come l’unico riferimento della sinistra sammarinese. Le elezioni hanno segnato la fine dei movimenti antipolitici, che a sua volta ha favorito l’incremento delle espressioni politiche più tradizionali". Di una cosa Libera, Psd e Ps sembrano certi. "Nonostante la differenza di otto seggi tra le due coalizioni, siamo determinati a contribuire alla formazione del nuovo governo, per evitare di disperdere la forza riformatrice che si è creata. La partecipazione al governo, però, deve essere significativa e sostanziale. Occorre, dunque trovare delle convergenze solide con Dc e Ar per costruire un programma di governo capace di affrontare le sfide attuali". I temi, appunto. Sui quali, ci si è già concentrati nel primo incontro. Dall’Europa fino alla sanità. "L’accordo di associazione con l’Ue, – dicono – rappresenta una svolta cruciale nel processo di trasformazione del paese. Per storia, qualità e identità, siamo certi di poter contribuire in maniera favorevole alla realizzazione di questo importante processo di integrazione. La sanità è una priorità assoluta. Occorre adottare un approccio pragmatico, garantendo realmente la gratuità, la velocità e la qualità. Occorre un cambio totale nell’apparato manageriale dell’Iss". Per la coalizione di sinistra "è fondamentale – dicono – instaurare un metodo di governo basato su una forte collaborazione tra i partiti di maggioranza". Al di là delle poltrone.