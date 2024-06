Nuovo governo, scatta il toto ministri

Al centro i programmi, ma chiaramente anche i posti in Congresso di Stato. Ricevuto il mandato dai Capitani Reggenti per dare vita al nuovo governo, ieri Democrazia Cristiana e Alleanza Riformista non hanno perso tempo. Via con le consultazioni per far diventare almeno 35 i 26 seggi attualmente nelle mani della coalizione vincitrice delle ultime elezioni. Ripartendo dai precedenti alleati. Prima Domani Motus Liberi, poi il Psd che ora viaggia in coppia con Libera e Partito socialista. Obiettivo nuova maggioranza. "Incontri entrambi positivi – fanno sapere Dc e Ar – Tutti hanno dimostrato disponibilità al confronto. Senza preclusioni". Oggi, invece, la coalizione che ha 15 giorni di tempo per ricostruire un nuovo gorverno, incontrerà Repubblica Futura e anche Rete, nonostante il movimento di Gian Matteo Zeppa già prima delle elezioni avesse indicato nella Dc un ’non alleato’. "Questi incontri – spiegano Dc e Ar in coro – sono fondamentali per riportare agli organismi direzionali elementi utili alla valutazione, con l’obiettivo di creare una maggioranza coesa e solida per affrontare le sfide future del nostro Paese. Riteniamo essenziale un confronto trasparente e inclusivo con tutti per creare un governo che rappresenti al meglio le esigenze di tutti i cittadini". Tutto vero, ma detto questo c’è da pensare, senza il pericolo di essere smentiti, che la partita si giocherà anche, se non soprattutto, sulla costruzione del nuovo Congresso di Stato. Che, per forza di cose, con la Democrazia Cristiana ancora a fare la voce grossa nei numeri usciti dalle urne, potrebbe non essere troppo diverso, da quello che è ancora in carica. Dc che potrebbe confermare alla guida di Esteri e Finanze, rispettivamente Luca Beccari e Marco Gatti. Ma anche Stefano Canti al Territorio. Tutto da decifrare invece il ruolo di Gian Carlo Venturini, l’uomo più votato del partito di via delle Scalette, ma non solo. Venturini che potrebbe restare segretario della Dc, ma anche prendersi un posto in Congresso. Poi ci sono tre Segretari uscenti (Lonfernini, Mularoni e Ugolini) a contendersi due posti. Per Alleanza Riformista potrebbe entrare nella squadra di governo con Rossano Fabbri.