Nuovo Lidl e palasport, l’ex Vgs decolla

Decolla il quartiere in zona stadio e più precisamente l’ex-area Vgs. Dopo le aperture di numerose attività commerciali e non solo nei mesi scorsi ora dopodomani, giovedì 23 febbraio, è attesa l’apertura del nuovo ampio supermercato Lidl in via Carpignola dopo alcuni mesi di cantiere dell’impresa De Maio mentre contemporaneamente l’amministrazione comunale annuncia pure a breve l’inizio dell’intervento per il nuovo futuro Palasport della Regina da 1.000 posti destinato a eventi sportivi e turistico-congressuali. Il nuovo supermercato, di fatto conferma il recupero di un’ampia zona con parcheggi e superficie commerciale ed una riqualificazione degli arredi urbani di una zona che per anni i cittadini cattolichini hanno osservato in stato di degrado con preoccupazione e timori.

"La nostra scommessa è stata vinta – ha ribadito pochi giorni fa l’ex-sindaco Mariano Gennari – quell’area diventerà una vera attrattiva per tutta la città". Pochi metri più distante, infatti, dal supermercato è atteso ora il nuovo cantiere che partirà nei prossimi mesi per il futuro Palasport, per il quale sono già arrivati circa 2,5 milioni di euro da Roma. "Stiamo assegnando i lavori proprio in questi giorni – conferma Baldino Gaddi, dirigente ai progetti speciali – entro giugno contiamo di partire con l’intervento che darà a Cattolica un nuovo impianto sportivo omologato sino all’A1 di volley femminile e sino alla B2 di basket maschile, ma che con i suoi 1000 posti a sedere potrà favorire anche venti di spettacolo e congressuali".

Un intervento che arricchirà l’offerta sportiva e turistica di Cattolica e che completerà in questo modo un quartiere con parcheggi, bar, altre attività commerciali, uffici, ecc. In particolare il nuovo palasport vedrà un cantiere di appena un anno e mezzo (prevista fine lavori a fine 2024) perché potrà sfruttare la struttura esterna dell’ ex-bowling mai completato nel progetto iniziale di un’area che ora davvero ha cambiato volto. Per tutta la zona a monte della ferrovia si annuncia così un cambiamento significativo anche per la frequenza di famiglie e clientela. In un’area che gode già della presenza del Parco della Pace, del velodromo, e di un’ampia viabilità. Se a questo si aggiunge il vicino stadio Calbi, riqualificato e con campi in sintetico all’avanguardia, e il vicino Circolo Tennis Queen’s di Giorgio Galimberti, recentemente inaugurato, la zona stadio può diventare un vero volano del turismo sportivo e permettere agli albergatori ed alle categorie economiche della città di programmare eventi anche fuori stagione.

Luca Pizzagalli