Nuovo locale nel distretto della ristorazione

Un nuovo locale in quello che sta diventando un distretto della ristorazione nella zona del porto canale, a monte della ferrovia. Si tratta de La Finca, locale tra cocktail e cucina che inaugura giovedì prossimo su invito, mentre dal giorno successivo le porte si apriranno al pubblico. La Finca andrà ad occupare i locali che nel recente passato hanno visto il Drive eat e in precedenza avevano ospitato il Babavero. I titolari del nuovo locale sono gli stessi del Santa Lucia, ristorante poco distante, in viale Piacenza una traversa di via Cortemaggiore. E’ qui, in questo tratto di via Cortemaggiore e in viale Lungorio che si sta creando un distretto della ristorazione. Mettendo in fila i locali presenti si ritrovano il Birrodromo, Panna e Cioccolato, il Pastrocchio, Bandega, Santa Lucia ed ora La Finca. Il tutto racchiuso in circa duecento metri.