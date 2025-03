Nuovo look della palestra, parola agli alunni

Quale sarà il colore e il look della nuova palestra Panzini di Bellaria Igea Marina, accanto alle scuole medie? A deciderlo in questi giorni sono gli studenti, coinvolti in un maxi sondaggio. Dopo aver concluso i lavori di consolidamento sismico della struttura, per circa 500mila euro, ora sono gli alunni a ‘dare il via’ ai lavori di restyling interno. Cuore nevralgico della vita sportiva, la palestra non è solo un punto di riferimento per gli studenti della scuola ma anche per tante associazioni che operano all’interno, ogni pomeriggio. "La nuova veste sarà scelta proprio in questi giorni dai ragazzi – spiega il sindaco Filippo Giorgetti –. L’intervento di riqualificazione e messa in sicurezza appena concluso, con fondi regionali, ha coinvolto la palestra della scuola più grande della città. Insieme alla direzione scolastica, volevamo che questo luogo, così vissuto dai ragazzi, legato all’educazione, al benessere e al divertimento, fosse curato nei dettagli, direttamente da loro. Sceglieranno il colore preferito per tutti gli elementi di rifinitura estetica e il manto che saranno completati a settembre. Come per la scelta del nome dell’istituto, abbiamo aperto un sondaggio su Google dove i ragazzi si sono sentiti veri protagonisti. Rispetteremo la loro scelta. L’obiettivo è che questa iniziativa li renda ancora più responsabili nel mantenimento e nella cura dei luoghi fondamentali per il loro benessere e la qualità della vita".

"La cosa interessante è quella di aver dato spazio alla loro creatività _ continua il vicesindaco e assessore allo sport, Francesco Grassi _ La visione dei ragazzi è completamente diversa da quella di noi adulti. E un’iniziativa del genere crea le condizioni per aprire un dialogo con le nuove generazioni". "Un’iniziativa molto gradita – spiega infine la dirigente scolastica, Paola Fabbri – perché i ragazzi si sono sentiti protagonisti assoluti. Abbiamo coinvolto gli studenti delle classi prime, seconde e terze medie. E’ stato interessante. Il progetto sottolinea la grande sinergia che si è creata tra scuola e amministrazione. La nostra comune intenzione è quella di creare un ambiente scolastico funzionale ma anche bello, nel quale i ragazzi possano trovare una seconda casa".

Rita Celli