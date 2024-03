Nuovo look per le piazze del centro storico di Villa Verucchio

Nuovo look e ulteriori servizi per le piazze di Villa Verucchio. Grazie a un contributo di 342.000 euro è stata progettata una serie di interventi che in questa prima fase riguarderanno Piazza Europa e Piazza Primo Maggio e poi passeranno alla riqualificazione di Piazza 25 aprile. Il cantiere è stato aperto il 13 marzo per eseguire il restyling a 360 gradi. Uno degli interventi: l’accesso a piazza Europa sarà regolamentato con l’installazione di due fioriere automatizzate scorrevoli, che delimiteranno l’ingresso per chi viene da via Marecchiese e via Aldo Moro.