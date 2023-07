"Nuovo lungomare, bastava copiare dai riccionesi"

Non ho mai avuto esigenza e quindi non ci sono mai andato prima. Complice una mangiata con amici, e dopo essere stati il giorno prima a Rimini, ci rechiamo in un ristorante al porto di Riccione. Dopo cena una passeggiata sul lungomare di Riccione. Con molto stupore siamo rimasti affascinati da tutto quello che abbiamo visto e che il comune ha fatto. Parcheggi, materiale usato, praticità. Siamo arrivati alle 20,26 a Riccione, pieno di turisti, ci sono infilati in uno dei tanti parcheggi interrati sviluppati su tutto il lungomare e abbiamo trovato subito posto, siamo risaliti in superfice ed eravamo in spiaggia. Camminando sul lungomare abbiamo potuto apprezzare i materiali con cui è stato costruito, la praticità della pista ciclabile a lato tante piante a cornice che fanno sembrare il luogo suggestivo ed elegante. Negozi, bar e ristoranti di un certo pregio. Da quella sera i miei amici non hanno fatto altro che prendermi in giro per tutto l’opposto che hanno vissuto a Rimini. Non hanno trovato mai posto per parcheggiare, il lungomare con piante spelacchiate e erba secca, le lastre di legno tutte consumate e in sostituzione, i pochi negozi presenti sul lungomare. Mi sono sentito umiliato poiché io ho sempre voluto altro per la città, ma sembra non interessare a chi la dirige. E non venitemi a dire che prima o poi avremo un parcheggio multipiano, poiché non risolve nulla un parcheggio di 3 piani che deturpa la vista, a quello ci hanno già pensato con le vasche delle fogne, poi mi dite voi con materassino, nonna, passeggino e bimbi come arrivo dal bagnino 40 al bagnino 25. Evito di dirvi il pensiero dei miei amici su piazza Malatesta e di come abbiamo reagito alla distesa di cemento a lato del Galli. Ho pensato al perché il comune abbia perseverato nella scelta di fare il lungomare attuale, e l’unica risposta che mi è venuta in mente è incapacità.

Eppure bastava copiare il lungomare di Riccione per prendere spunto e magari migliorarlo.

GianVi