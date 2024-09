Nuovo lungomare di Igea, avanza il progetto del Comune

Nuovo lungomare di Igea Marina. L’amministrazione comunale ieri pomeriggio ha convocato tutti i frontisti coinvolti. Ai quali amministratori e tecnici hanno nuovamente illustrato nel dettaglio il progetto, analizzando per ciascuno dei frontisti stessi le parti che lo riguardano direttamente. "Coma abbiamo già fatto per il nuovo lungomare Raffella Carrà di Bellaria – spiegano dal municipio – ci impegniamo a inquadrare le singole situazioni per procedere al meglio, per il miglior risultato possibile". L’incontro riguardava la sola prima tranche del progetto, poco meno di 900 metri (870) compresi tra via Ennio a metà tra via Petronio e via Dessiè. L’obiettivo già dichiarato è di ‘cambiare faccia’, ovvero waterfront anche a Igea Marina, dopo Bellaria. Il progetto complessivo prevede un nuovo percorso che corre lungo il lato mare di viale Pinzon, completo di camminamento ciclopedonale di pregio, nuovi arredi, aiuole e zone di ombreggio. Un intervento che interesserà nel complesso un ampio tratto da piazzale Capitaneria di Porto a via Pertini: circa due chilometri che ne faranno, per estensione oltre e per valore economico, l’opera di riqualificazione urbana più importante mai realizzata nella città di Panzini. Un’opera che vorrà avere quale fondamentale contraltare la riqualificazione degli stabilimenti balneari ad opera dei privati, ed in vista della quale l’amministrazione ha già mosso da tempo passi concreti incaricando e realizzando lo studio di fattibilità progettuale. Un progetto legato al bando regionale sui waterfront. Con il quale il Comune punta a cofinanziare i quasi 5 milioni di investimento previsti per la rigenerazione di viale Pinzon.