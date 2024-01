Nuovo lungomare Pinzon. A gennaio scatta la rivoluzione

Nuovo lungomare di Igea Marina: previsto nel mese di gennaio il nuovo incontro pubblico con il quale saranno definiti i dettagli operativi del’opera, attesa da anni (per la data è atteso l’ok dalla Regione al cofinanziamento). L’incontro è previsto "a sei mesi dal primo che si è tenuto sul tema. Presenteremo alla cittadinanza il notevole approfondimento progettuale raggiunto, tutte le innovazioni e gli elementi caratterizzanti di una rigenerazione che riteniamo importantissima e strategica per lo sviluppo di Bellaria Igea Marina", spiega il sindaco Filippo Giorgetti. Già a fine 2023 la giunta ha approvato il progetto definitivo di fattibilità tecnico economica dell’opera, completando la candidatura di questo ambizioso intervento di rigenerazione urbana al bando regionale dedicato alle "infrastrutture verdi e blu".

Oggetto di candidatura al bando – la cui scadenza era fissata per il 30 novembre - è il primo maxi stralcio del progetto, ossia la rigenerazione del tratto che va da piazza Alda Merini in direzione Nord per oltre 800 metri, sino all’altezza di via Petronio: quasi 2,5 milioni di euro l’investimento per questa prima tranche, con l’amministrazione comunale che mira ad accedere al contributo massimo ammesso pari a 1,5 milioni di euro.

Nel complesso, il nuovo waterfront di Igea Marina interesserà l’intero lungomare che va da via Properzio a via Pertini, per un costo complessivo di circa 6 milioni di euro. Tre le tranche in cui sarà suddiviso: oltre la prima, oggetto di candidatura al bando attuale, le altre due interesseranno – in ordine temporale da stabilirsi – il tratto che va da piazza Alda Merini a via Pertini e quello che, dall’altezza di via Petronio, andrà a raccordarsi con i nuovi arredi sul lato levante del porto di recente ultimazione.