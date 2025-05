Nuovo lungomare Pinzon: ora si fa sul serio

Nuovo lungomare Pinzon a Igea Marina: l’amministrazione comunale ha pubblicato ieri il bando per la procedura di appalto del primo tratto. La procedura prevede un importo a base di gara di 1.842.057 euro, con il criterio di aggiudicazione "offerta economicamente più vantaggiosa". La scadenza è fissata a stretto a un mese, ovvero il 30 maggio. Lavori al via dopo l’estate. Con l’atto dello scorso 20 febbraio era stata adottata dall’amministrazione la "determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi del progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato ’Rigenerazione lungomare Igea Marina I tratto - viale Pinzon’, conforme alla strumentazione urbanistica vigente (Psc-Rue), ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio". "Per la parte che riguarda la pista ciclabile – spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Francesco Grassi – abbiamo ottenuto un finanziamento dal Credito sportivo, un mutuo a tasso zero. Per il resto si tratta di finanziamento regionale. L’obiettivo è avviare i lavori tra settembre e ottobre, definendo la tempistica con la ditta che se li aggiudicherà e i privati interessati". Il primo tratto - 3 milioni di euro totali - è suddiviso in due stralci. Il secondo sarà avviato nell’autunno 2026. Il progetto, atteso da anni da operatori e residenti, era stati annunciato nel maggio 2023. L’impasse da sempre era legata all’intricatissima questione delle proprietà e concessioni dei numerosi frontisti, bagnini, baristi e titolari di chioschi di spiaggia. Due anni fa il Comune aveva indicato come vicino al decollo un progetto per il quale si attendeva il bando regionale di finanziamento, per poterlo così sostenere in parte importante.

Proprio in vista del bando, il Comune aveva puntato a giocare d’anticipo - come già fatto per alcuni dei corposi finanziamenti ottenuti dai fondi del Pnrr, Vecchia Fornace in primis - redigendo un primo studio di fattibilità progettuale. Il sindaco Filippo Giorgetti aveva indetto anche un incontro pubblico per fare il punto sull’iniziativa, nel giugno 2023 al palazzo del turismo. Titolo: ‘Progettazione partecipata e studio di fattibilità, il primo passi verso il nuovo waterfront di Igea Marina’. Realizzato dallo studio La Prima Stanza, il progetto di fattibilità ha puntato a dare "continuità a quell’approccio condiviso e partecipato – spiegava Giorgetti – con cui abbiamo voluto condurre tutti i grandi interventi di rigenerazione e sviluppo della città conclusi o avviati nel nostro mandato: dallo stesso lungomare di Bellaria alle opere che hanno interessato la fornace, dalle implementazioni in campo socio sanitario alle novità legate al Pnrr sul fronte dell’edilizia scolastica".

Mario Gradara