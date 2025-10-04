"Nuovo lungomare, privati pronti a investire"

Sul lungomare Pinzon di Igea Marina sono apparsi in questi giorni transenne, uomini e mezzi, per l’inizio della creazione del nuovo waterfront. Un grande progetto di rigenerazione urbana che riguarderà parte pubblica e privata. Accanto all’opera pubblica da 3 milioni di euro, finanziata da Comune e Regione, inizia a muoversi qualcosa anche per ristoranti, bar e chioschi, che operano sul chilometro di lungomare, dal bagno 64 a piazza Alda Merini. "Siamo molto contenti della riqualificazione – raccontano alcuni proprietari delle attività – A differenza del lungomare di Bellaria, quello di Igea Marina coinvolge molte più aree private. Sono partite delle convenzioni con il Comune, per la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali anche sui nostri spazi. Ognuno di noi farà la sua parte. L’obiettivo anche da parte nostra è di rinnovare ogni lotto. Ci sono bar, ristoranti, aree eventi, ma anche piazzali, piscine, spazi per giochi d’acqua. I progetti sono già in corso e non vediamo l’ora di portarli a termine". Tra i primi progetti in ballo, quello sui 2000 metri quadrati della famiglia Stacchini, del bar Esedra. "Si tratta di un progetto di riqualificazione importante – dicono i fratelli Paolo, Matteo e Massimiliano – e attento alla sostenibilità. Ci siamo ispirati alla figura di Vittorio Belli, medico e personaggio illustre che amava Igea Marina ed era molto attento a questa parte di città, come luogo di benessere".

L’obiettivo dei privati sarà uno solo: affiancarsi al pubblico per garantire servizi all’avanguardia, con una ricca diversificazione di spazi e offerte. Accanto a chioschi e bar, al via progetti anche sugli stabilimenti balneari. "Ci sarà un nuovo approccio al lungomare di Igea Marina – racconta Francesco Ceccarelli de La Prima Stanza, progettista della parte pubblica – Come San Mauro, Cesenatico e Bellaria, anche Igea avrà degli elementi comuni ma anche arredi e colori diversi. In più predisporremo su questo tratto, una volta completato, un monitoraggio ambientale per ricevere una certificazione internazionale. Servirà a capire quali benefici idrotermici, acustici e di abbattimento dell’inquinamento, porterà il nuovo lungomare. Predisporremo anche contabici e contapersone per capire che impatto avrà sulla comunità". Il cronoprogramma pubblico prevede ora gli interventi su carreggiata e marciapiede. In primavera, giardino e ciclabile. La strada sarà chiusa e aperta progressivamente per limitare i disagi.

Rita Celli