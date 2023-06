Nuovo lungomare, rivoluzione parcheggi: 450 stalli per motorini e oltre 30 per auto

Oltre 450 nuovi stalli per motorini, 33 nuovi posti auto strisce blu e regole ferree per la sosta sul lungomare: non oltre 15 minuti per fornitori e trasporti. Giro di vite sulla sosta con il nuovo assetto del lungomare Rasi-Spinelli di Cattolica, approvato dalla giunta comunale nei giorni scorsi in seguito alla rimodulazione delle aree dedicate alla sosta. "Gli stalli dedicati ai motorini, che non sono stati previsti dal nuovo progetto del Rasi-Spinelli, sono circa 190 sulla via Fiume e 260 sulle vie interne e trasversali al lungomare – spiega l’assessore alla Polizia municipale Claudia Gabellini – I parcheggi a pagamento in quell’area, inoltre, sono stati ampliati e consentiranno di evitare soste stanziali dei veicoli, favorendo un ricambio per l’opportunità di sosta". Poi nel dettaglio: "Alla soppressione di 16 stalli di sosta a pagamento in via Risorgimento è seguita l’istituzione di oltre trenta parcheggi a pagamento – spiega l’amministrazione comunale –: 5 in via Volta, 3 in via Marconi, 10 in via Verdi (nel tratto compreso tra lungomare e via Don Minzoni), 4 in via Verdi (lato mare dopo via don Minzoni), 10 in via Don Minzoni (lato Pesaro nel tratto compreso tra via Verdi e via Murri)". Per i possessori di abbonamento mensile della zona centro, residenti o domiciliati nelle vie interessate dalle modifiche, vi sarà la possibilità di sostare nei parcheggi a pagamento delle aree interessate ed anche in via Verdi e Don Minzoni e nella Piazza De Curtis. "Un’opportunità che nasce per far fronte all’eliminazione di diversi parcheggi nelle aree adiacenti al lungomare – conclude l’assessore Gabellini – mentre gli abbonamenti annuali e stagionali consentono la sosta in tutti gli stalli del territorio comunale. Sul lungomare e in via Fiume le operazioni di carico e scarico merci potranno essere effettuate utilizzando gli appositi stalli di sosta e rispettando le fasce orarie (6-10.30 e 15-16.30) e al di fuori di questi orari sugli spazi ‘Kiss & Ride’ solamente per 15 minuti".