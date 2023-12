Nuovo macchinario donato alla chirurgia: "Alta tecnologia per cure sempre più efficaci"

Una colonna laparoscopica di ultima generazione è stata donata al centro di chirurgia bariatrica dell’ospedale Ceccarini di Riccione da RivieraBanca. L’apparecchiatura ha un valore di 150mila euro. "Con questa dotazione la chirurgia generale avrà a disposizione tutti i giorni una tecnologia di ultima generazione – dice Andrea Lucchi, primario di chirurgia – per gli interventi di chirurgia bariatrica, oncologica del colon, delle ernie oltre che per la chirurgia d’urgenza". "La chirurgia dell’ospedale Ceccarini di Riccione – ricorda Lucchi – è centro leader dell’Ausl Romagna, nonché centro accreditato Sicob per la chirurgia bariatrica. Nel 2023 sono state già eseguite 101 procedure di chirurgia bariatrica e 6 di endoscopia bariatrica".