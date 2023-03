Nuovo maxi padiglione all’Infermi "Una rivoluzione per tanti reparti"

Sarà uno degli interventi più importanti mai realizzati negli ultimi anni all’Infermi. Un nuovo padiglione di 9mila metri quadrati, che ospiterà i reparti di degenza di medicina interna 1 e 2, geriatria, gastroenterologia, neurologia (compresa la stroke unit) e anche il centro per il servizio trasfusionale. I lavori, finanziati dai fondi del Pnrr per la sanità, partiranno già in estate. Per poter avviare il cantiere il più presto possibile, il Comune di Rimini ha accelerato i tempi per le autorizzazioni e le deroghe necessarie ai lavori. Ieri l’ok da parte della terza commissione consiliare (quella che si occupa di territorio e urbanistica), stasera il progetto sarà discusso in consiglio comunale per l’approvazione.

Per l’ampliamento dell’Infermi sono stati stanziati 23 milioni. Il progetto prevede anche la realizzazione di tre aree destinate e parcheggio e la nuova elisuperficie. Ma il ’pezzo forte’ dell’intervento sarà il nuovo padiglione. Per costruirlo verrà demolita la cosiddetta ’piastra 7’: la struttura sorgerà al suo posto. Il Comune concederà all’Ausl alcune deroghe riguardo l’altezza del nuovo fabbricato, la permeabilità e altri aspetti. Deroghe che "rientrano nelle misure di semplificazione e accelerazione – spiega in una nota Palazzo Garampi – introdotte per l’attuazione dei programmi di edilizia sanitaria con i fondi del Pnrr.

A presentare ieri ai consiglieri comunali in commissione il progetto del futuro padiglione è stata Francesca Raggi, la direttrice dell’Infermi. "La nuova struttura rappresenta una svolta per il nostro ospedale – spiega – che ci permetterà di sistemare i reparti di internistica come medicina 1 e 2, geriatria, gastroenterologia in spazi più adeguati e funzionali, e di dare finalmente una sede unica alla neurologia e alla stroke unit (che si occupa malattie celebrovascolari, ndr). I lavori per il nuovo padiglione partiranno indicativamente a luglio o ad agosto e ci stiamo già organizzando per trasferire i servizi che si trovano oggi nella ’piastra 7’". Il progetto "prevede anche nuovi percorsi funzionali, per collegare i reparti che saranno ospitati nel padiglione con la nuova Casa della salute". Alla base della riorganizzazione degli spazi dell’ospedale "c’è la volontà di riunire nella stessa sede i reparti e gli ambulatori che si occupano delle stesse patologie, e di migliorare l’organizzazione per la cura e l’assistenza dei pazienti affetti da patologie croniche".

Lo spostamento dei reparti nel nuovo padiglione "ci permetterà – continua la Raggi – di avere altri spazi a disposizione per attività di formazione dei professionisti e per il teleconsulto. Saranno spazi preziosi per favorire le attività e i consulti multidisciplinari dei medici e la formazione degli specializzandi, che attualmente sono un centinaio".

Manuel Spadazzi