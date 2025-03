Nuovo McDonald’s, quaranta assunzioni in vista

McDonald’s cerca personale. Per l’esattezza 40 dipendenti per il nuovo ristorante che aprirà sulla statale nella zona di San Lorenzo a pochi metri dalla rotonda delle vele. I lavori proseguono e l’area esterna, quella del parcheggio, è già ultimata. In attesa di avere notizie sul periodo in cui il locale aprirà al pubblico, McDonald’s parte con la ricerca del personale. Sono aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di Riccione del McDonald’s Job Tour, iniziativa che si terrà a metà marzo. Il McDonald’s Job Tour è l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e le assunzioni McDonald’s su tutto il territorio italiano.

Entro il 10 marzo i candidati interessati a lavorare per il nuovo ristorante McDonald’s di Riccione potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito McDonalds.it rispondendo a un questionario e inserendo il curriculum online. Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test. Quelli che supereranno anche il test riceveranno dall’azienda una convocazione con data e orario per partecipare alla tappa del McDonald’s Job Tour. Sarà in questa occasione che si svolgeranno i colloqui individuali. Il tour organizzato dall’azienda vedrà la partecipazione di altri dipendenti dei ristoranti McDonald’s del territorio riminese. Per chi cerca una nuova occupazione sarà un modo per capire meglio le caratteristiche del lavoro che verrà richiesto nel ristorante in apertura a Riccione.

I dipendenti impegnati nei ristoranti del territorio racconteranno e condivideranno la propria esperienza. Le nuove assunzioni che McDonald’s andrà a fare a Riccione rientrano nel piano di espansione a livello nazionale. Sono tanti i nuovi punti che la catena si appresta ad aprire sul territorio nazionale, per un aumento della forza lavoro stimata in 5mila unità.

a.ol.