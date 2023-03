Rimini, a rischio il nuovo mercato ittico

A rischio il nuovo mercato ittico

Rimini, 18 marzo 2023 – Sembrava fatta, dopo anni di attesa, invece rischia di naufragare il progetto di nuovo mercato ittico e centro servizi per la pesca. Insomma, il porto del futuro. "Sono a rischio i finanziamenti europei assegnati al Comune: chiediamo chiarimenti al Ministero", è il grido d’allarme di Palazzo Garampi. Che lancia l’Sos a "tutti i parlamentari del territorio". Ad essere letteralmente ’spariti’ sono quasi due milioni di euro (1,9) sui nove previsti di investimento. Motivo? Un ’inghippo’ burocratico. Che potrebbe costare caro alla marineria riminese. "E’ una struttura fondamentale per il territorio – segnala Palazzo Garampi – e anche il cuore della riqualificazione dell’area portuale". Il Comune di Rimini segnala di aver "inviato una formale richiesta di incontro" al capo dipartimento della pesca Stefano Scalera e alla direzione generale della pesca marittima Maria Vittoria Briscolini". L’amministrazione parla di "recenti e allarmanti aggiornamenti comunicati dal Ministero, che se confermati metterebbero a rischio la possibilità per il Comune di utilizzare il contributo di fondi europei Feamp 2014-2020". Un contributo al quale il Comune era stato già ammesso attraverso un bando del 2021, "compromettendo di conseguenza la possibilità di realizzare nel medio termine una infrastruttura fondamentale per lo sviluppo della marineria riminese e in generale della blue economy del territorio".

Cos’è successo? L’intervento era stato diviso in due lotti, in accordo col ministero. Il primo da completare entro il 31 ottobre. E poi avanti col secondo. Ora il Comune è invece chiamato a completare tutta l’opera in tempi strettissimi, "pena la perdita di due milioni". "Auspichiamo che dopo il confronto con il Ministero si possano trovare soluzioni anche con il supporto e il coinvolgimento di tutti i parlamentari eletti del territorio". Il progetto prevede un moderno mercato ittico in sostituzione di quello oggi presente in via Leurini, su due livelli più un piano interrato per una superficie totale di ben 5.500 metri quadri. L’obiettivo è realizzare un polo che offra locali e servizi più moderni e funzionali ai pescatori e ai clienti per gli scambi commerciali. Lo spazio dedicato al mercato all’ingrosso è suddiviso in zona arrivi del pesce, sala di vendita dove continueranno le attuali aste del pesce appena pescato, all’alba, e tribuna per gli utenti con oltre duecento posti, completati da una serie di locali di servizio. Inoltre sono previsti spazi per semilavorazione e la degustazione del pescato locale, e un museo per la valorizzazione della tradizione marinara riminese. Dopo anni di rinvii, nell’autunno del 2021 il Comune ha aderito al bando candidando il progetto per il nuovo ‘centro servizi ‘polivalente per la pesca e l’acquacoltura’, con un contributo richiesto di circa 7 milioni di euro su un investimento complessivo di 9 milioni, da fare su un’area sulla sinistra del porto messa a disposizione per il progetto dal Comune stesso.