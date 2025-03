Nuovo mercato ittico nella bufera. Scontro tra il comitato e Legacoop

"Opera sbagliata e inutile, deturpa il paesaggio, devasta il verde e aumenta traffico e smog". "Opera utilissima e occasione preziosa di sviluppo per la città". Nuovo mercato ittico, il gioco si fa duro. Il Comitato di via Sinistra del Porto torna all’attacco. Legacoop difende a spada tratta il progetto. Mercoledì il Comune ha dato il via libera al procedimento per l’approvazione al progetto. Dopo il ‘no’ di ieri del Coordinamento degli otto comitati a sparare a zero è il Comitato dei residenti di via Sinistra del Porto: "Vi sarà un’unica strada di accesso al mercato, le centinaia di mezzi anche pesanti previsti in entrata e uscita dalla struttura transiteranno a meno di 7 metri dalle finestre delle camere da letto di 88 abitazioni". Legacoop non ci sta: "Il nuovo centro servizi per la pesca è una struttura indispensabile non solo alla marineria riminese, ma all’intera città e all’economia del territorio. L’attuale mercato di via Leurini non è più sufficiente. Secondo il rapporto della Camera di Commercio della Romagna, nel 2023 ha registrato un aumento della quantità del prodotto commercializzato del 3,6%, con un valore del pescato di 9,9 milioni, in crescita del 10,2% rispetto all’anno precedente". Dati contestati dal Comitato, che cita lo stesso Osservatorio: "Il valore del pescato nel mercato ittico di Rimini dal 2016 al 2023 è sceso da 11,3 a 9,9 milioni. E la quantità calata da 19.500 a 15.600 quintali. Scesa anche la flotta negli ultimi 20 anni del 59% (90 pescherecci in meno)". Da tempo la richiesta del Comitato è di spostare il mercato ittico al Caar o in altra sede. Legacoop però tira diritto: non si torna indietro, "è necessario dotare questo settore economico di un nuovo polo al passo con i tempi, che risponda alle esigenze degli operatori della pesca e alle necessità di valorizzazione di una filiera fondamentale per i residenti e per il turismo. Si rischia di perdere una grande occasione di sviluppo per la città". m. g.