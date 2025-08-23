Nuovo padiglione all’Infermi. Sarà dotato di 140 posti letto: "Investimento da 33 milioni"

Comincia a prendere forma il nuovo padiglione dell’ospedale ’Infermi’. Dopo i primi lavori propedeutici al cantiere e la demolizione del vecchio edificio preesistente (era la cosiddetta ’piastra 7’), è entrato nel vivo l’intervento per la realizzazione della nuova struttura. È uno degli investimenti più importanti per la sanità riminese degli ultimi decenni. Il costo del nuovo padiglione è di 30 milioni di euro, finanziati con fondi statali, a cui si aggiungerà un’ulteriore spesa di 2,8 milioni per acquistare gli arredi e le strumentazioni tecniche. I lavori dureranno un paio di anni: la conclusione è prevista entro il 2027.

Il nuovo padiglione ospiterà tre piani di degenza da 40 posti letto ciascuno – distribuiti in 19 stanze doppie, di cui una isolata, e due stanze singole entrambe isolate - dedicati rispettivamente ai reparti medicina 2 (al piano di smistamento), medicina 1 (al primo piano) e geriatria (al secondo piano). Nel piano rialzato sarà ricavato il centro trasfusionale (una zona di laboratori e una di medicina trasfusionale) e il nuovo reparto di neurologia con 12 posti letto (più altre 4 postazioni per l’unità stroke), mentre il seminterrato, affacciato davanti al piazzale di ingresso, ospiterà spogliatoi, locali tecnici e depositi. È prevista anche la realizzazione di una nuova cappella: andrà ad aggiungersi a quella esistente all’interno dell’ospedale.

"Un intervento importante e strategico per la nostra sanità, che si inserisce in una visione complessiva che vede il territorio riminese andare in controtendenza rispetto al panorama nazionale – dice il sindaco Jamil Sadegholvaad – Insieme al nuovo padiglione, vanno avanti gli altri interventi: la nuova casa della comunità di Rimini; l’osco (l’ospedale di comunità) in fase di costruzione; la progettazione per altre case della comunità a Viserba e Miramare. Grazie alle risorse del Pnrr, lavoriamo a un sistema sanitario in grado di aumentare i luoghi di assistenza e decongestionare gli accessi al pronto soccorso". "L’obiettivo – aggiunge l’assessore alla sanità, Kristian Gianfreda – è fare in modo che ogni cittadino possa contare su servizi sanitari efficienti, moderni e accessibili, distribuiti capillarmente sul territorio".

Manuel Spadazzi