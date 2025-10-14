"Nuovo Palas a Rimini? Riqualifichiamo il nostro"

"Il turismo a Bellaria deve cambiare rotta. Non basta amministrare l’estate, serve una visione che rilanci la città dodici mesi l’anno". Con queste parole Andrea Silvagni, consigliere del Partito democratico (nella foto), riaccende il dibattito politico su un settore che da anni rappresenta la spina dorsale dell’economia locale, ma che oggi mostra segnali di rallentamento rispetto al 2024. I numeri parlano chiaro: nei primi otto mesi del 2025 Bellaria Igea Marina ha registrato 291 mila arrivi italiani (-0,5%), 65 mila stranieri (-4,1%) e 1,87 milioni di pernottamenti totali (-2,9%). "Sono dati che richiedono un cambio di passo — osserva Silvagni —. Il turismo non riesce più a compensare il calo del mercato interno con quello estero. È il momento di ripensare la strategia complessiva". Per questo il Pd ha chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario dedicato al turismo. Al centro della riflessione, l’utilizzo delle risorse: "Ogni anno il Comune destina oltre un milione di euro alla fondazione Verdeblu per la promozione turistica — spiega Silvagni —. Una scelta condivisibile, ma è giusto capire come vengono impiegati quei fondi e con quali risultati. Serve chiarezza". Nell’analisi del consigliere, il rilancio passa anche dalle infrastrutture. "Se Rimini pensa a un nuovo Palacongressi, Bellaria può diventare parte della risposta. Riqualificando il nostro, potremmo accogliere parte della domanda congressuale e generare flussi nei mesi invernali". Un riferimento diretto al progetto riminese di un secondo Palas in zona mare, reso necessario dal tutto esaurito fino al 2026.

"È l’occasione per legare Bellaria a una rete più ampia di turismo congressuale". Accanto alle strutture, c’è la visione urbana: "La zona del porto deve tornare a essere il cuore pulsante della città — afferma Silvagni —. E il parco Pavese, insieme al Beky bay, può diventare un grande polo sportivo e ricreativo, capace di attrarre eventi e pubblico da tutta Italia". Altro capitolo cruciale, la tassa di soggiorno: "Quest’anno porta un tesoretto di almeno 1,2 milioni di euro, bisogna capire come sarà investito: quelle risorse devono tornare sul territorio, in servizi, innovazione, qualità urbana".