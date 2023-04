Nuovo palasport, aggiudicati i lavori: "Finito entro il 2024"

Ci siamo, decolla definitivamente anche il progetto del nuovo Palazzetto dello Sport all’interno dell’area ex-Vgs con l’aggiudicazione definitiva per l’esecuzione dei lavori avvenuta in questi giorni. L’impianto sportivo, come previsto, sorgerà all’interno dell’edificio esistente, che al suo interno era inizialmente destinato ad ospitare un bowling. "L’appalto è andato al Consorzio Coir, con sede a Cesena, come si può leggere dalla determina, a firma del Dirigente ai Lavori Pubblici Baldino Gaddi – spiega l’amministrazione comunale – pubblicata sul sito web comunale e che fa seguito ai verbali di gara per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori". Procede dunque il crono-programma per la realizzazione dell’opera che prevede, adesso, entro il prossimo mese la stipula del contratto tra l’ amministrazione comunale ed il Consorzio aggiudicatario.

"Si tratta di un appalto integrato che consentirà di sviluppare il progetto esecutivo durante l’estate ed iniziare i lavori veri e propri al termine dell’estate – continua l’amministrazione comunale – la conclusione dell’intervento è attesa entro la fine del 2024". Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dunque confermato lo stanziamento di 2,5 milioni di euro assegnati per la realizzazione del nuovo Palas, con un intervento di riqualificazione complessivo dal valore di 2,7 milioni. Duecentomila euro, infatti, sono stati messi a bilancio e saranno a carico del Comune di Cattolica. "Voglio ricordare – sottolinea la Sindaca Franca Foronchi – che i fondi statali sono stati reperiti dall’ amministrazione comunale precedente. Cattolica avrà a disposizione una struttura moderna che sarà sicuramente di grande beneficio allo svolgimento delle attività sportive da parte delle società cittadine. Ci impegneremo a seguire con attenzione il percorso di realizzazione di quest’opera con l’obiettivo di consegnarla quanto prima alla nostra comunità".

Sul progetto è intervenuto anche l’ assessore ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni: "Sono pure previsti impianti di climatizzazione invernale ed estiva ad alta efficienza per evitare il dispendio energetico e contenere i costi di gestione. Con il palazzetto che si presterà anche eventi di natura diversa (congressuali e musicali ad esempio ndr) sono state pure preventivate soluzioni funzionali anche alla migliore acustica all’interno dell’impianto".

Luca Pizzagalli