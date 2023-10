Nuovo palasport, è caccia a un gestore

Partiranno lunedì prossimo i lavori per la realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport di Cattolica, ma è anche già partita la corsa per scegliere e nominare il futuro concessionario o gestore della struttura. Settimana scorsa la Giunta ha approvato il progetto esecutivo per il nuovo impianto e ha aperto così ufficialmente il cantiere all’interno dell’area Vgs. Una struttura da 1.000 posti che avrà potenzialità sportive, congressuali e ludico-musicali. Ma dovrà essere funzionale anche alle categorie economiche ed al territorio, ecco perché sarà molto importante anche chi guiderà questa nuova avventura dalle altissime potenzialità per una definitiva destagionalizzazione turistica cattolichina.

"Abbiamo mosso un altro importante passo per l’esecuzione di una struttura moderna e fondamentale per la città – commenta la Sindaca Franca Foronchi –. Il Palazzetto sarà la casa degli sport di Cattolica. Abbiamo modificato il progetto iniziale proprio per poter adattarlo sia alla pallavolo che al basket. Ma non solo. Sarà una struttura versatile adatta anche ad ospitare conferenze e piccoli concerti. Un centro di aggregazione strategico, sia sotto il profilo sportivo, culturale e anche naturalmente turistico. Il Palazzetto può infatti rappresentare un’opportunità per destagionalizzare". L’impianto sportivo, come previsto, sorgerà all’interno della struttura che era destinata ad ospitare un bowling. "Siamo nel pieno rispetto del cronoprogramma per il cantiere" continua la sindaca.

La conclusione dell’intervento è prevista entro la fine del 2024 e dunque ci siamo, davvero un anno al massimo. E’ stato confermato lo stanziamento statale di 2,5 milioni di euro assegnati per la realizzazione del Palazzetto dello Sport, su un percorso di rigenerazione dal valore complessivo di 2,7 milioni. Duecento mila euro, infatti, sono stati messi a bilancio e saranno a carico dell’Amministrazione Comunale proprio per le tribune da 1.000 posti, che saranno il valore aggiunto per i grandi eventi. Nei prossimi mesi, poi, inizieranno le consultazioni ed i ragionamenti a Palazzo Mancini per capire quale iter seguire per l’individuazione dei possibili soggetti (imprenditori privati? Associazioni di categoria? Società sportive?) che dovranno poi definire il sodalizio con l’ente pubblico, necessario a gestire una struttura che potrebbe davvero favorire la lotta alla crisi del sistema turistico-economico cattolichino tutto l’anno.

Luca Pizzagalli