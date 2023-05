Nuovo palasport, il bando va deserto

Niente da fare. Nessuno si è fatto avanti per realizzare il nuovo palasport di Santarcangelo. Un’opera da oltre 4 milioni, in buona parte finanziata dal Pnrr, anche se rispetto al progetto iniziale il Comune è stato costretto a rivedere le dimensioni dell’impianto per colpa dell’aumento dei prezzi delle materie prime. In particolare la capienza della tribuna per gli spettatori è stata portata a soli 100 posti, anziché i 400 posti previsti nel primo progetto. Il bando per affidare i lavori era stato pubblicato a fine marzo, ma alla scadenza dei termini (il tempo per presentare le offerte era a fine aprile) nessuno si è fatto avanti. Dopo che la gara è andata desera, "come previsto dalla normativa – spiega l’amministrazione in una nota – si dà ora il via a un’indagine di mercato per affidare la progettazione e la realizzazione dell’opera attraverso una procedura negoziata". Tramite il nuovo avviso dell’indagine di mercato il Comune di Santarcangelo inviterà ora gli operatori che manifestano interesse all’appalto – e sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa – a presentare un’offerta. Saranno raccolte al massimo 30 proposte: i lavori saranno poi aggiudicati secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La minoranza più volte ha sollevato critiche sul progetto della nuova struttura. Sia la Lega che la lista civica Bene in comune hanno puntato il dito sugli alti costi di realizzazione e ventilando anche alti costi di gestione, promettendo di "vigilare sulle procedure per l’assegnazione dei lavori".

Il nuovo palasport che sorgerà in via della Resistenza sarà realizzato in due blocchi. Uno di questi ospiterà la palestra, con campo regolamentare per la pallavolo adattabile anche ad altre discipline sportive, e tribune per circa un centinaio di spettatori. L’altro blocco sarà destinato a servizi: spogliatoi, infermeria, impianti, uffici e locali di gestione.

La struttura sarà all’avanguardia dal punto di vista energetico, per essere praticamente autonoma dal punto di vista dei consumi. L’impianto sarà collocato dietro l’area camper e il PalaSgr, nello spazio precedentemente occupato dal campo di baseball. Inoltre saranno realizzati 60 nuovi parcheggi, a servizio non solo della nuova palestra ma di tutta la zona sportiva. Il nuovo palasport renderà necessario inoltre il trasferimento dell’area lanci utilizzata dalla società Atletica Rimini nord. La giunta ha approvato il progetto (per una spesa di 185mila euro), che vedrà la nuova sede dell’area lanci a sud dei campi da calcio, con accesso da via Trasversale Marecchia.