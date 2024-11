"Nuovo palasport, nessun ritardo nei lavori"

Un anno e mezzo per realizzare il nuovo palasport di Santarcangelo. La scadenza, dettata dalle tempistiche del Pnrr, non è lontana. Ma la vicesindaca Michela Mussoni assicura che il cantiere "sta proseguendo come da programma. Si stanno facendo gli scavi per le fondamenta e i sottoservizi. Il prossimo passaggio sarà, all’inizio del 2025, la realizzazione delle strutture portanti del palasport". Intanto si avviano alla conclusione altri due interventi finanziati da fondi Pnrr: la ristrutturazione dei vecchi caselli dell’ex ferrovia Santarcangelo-Urbino, che saranno destinati a scopi sociali. "Sia il cantiere di via Rughi che quello in via Celletta dell’Olio, iniziati la scorsa primavera, si concluderanno nella prima parte del 2025". Nel frattempo, in accordo con Acer, il Comune ha approvato una variante al progetto originario per entrambi gli interventi, che comporterà una spesa (in totale) di 100mila euro in più del previsto. Per la ristrutturazione del casello di via Rughi si passa da 533mila a 566mila euro, per quello in via Celletta dell’Olio da 507mila a 574mila euro. La spesa totale sale a 1 milione 140mila euro, di cui 900mila finanziati dal Pnrr.

L’ex casello di via Rughi accoglierà persone disabili, con un progetto pensato su misura per favorire il più possibile la loro autonomie. La struttura di via Celletta dell’olio, invece, sarà destinata al progetto Housing first rivolto a persone senza fissa dimora. L’obiettivo, con la nuova casa che li ospiterà in via Celletta dell’olio, è aiutare le persone in situazione di estrema povertà a reinserirsi nel mondo del lavoro e nel contesto sociale, attraverso un percorso di accompagnamento sociale, educativo e psicologico. Gli alloggi ricavati all’ex casello aumenteranno sensibilmente a Santarcangelo i posti destinati all’emergenza abitativa.