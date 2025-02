Nuovo palasport: "Tribune a carico del gestore"

La Regina sogna con il nuovo Palasport in zona ex-Vgs: il cantiere procede spedito e con l’ultima proroga potrebbe vedere conclusi i lavori entro maggio. Ma intanto l’amministrazione comunale sta predisponendo già il bando per la futura gestione di una struttura che potrebbe davvero concretizzare tutte le ambizioni di destagionalizzazione degli operatori cattolichini e far lavorare la città ed il suo tessuto economico con eventi da centinaia di persone. "Il bando è in via di preparazione – conferma la sindaca Franca Foronchi – credo che entro marzo saremo pronti. Il gestore dovrà anche realizzare le tribune da circa 1.100 posti e dovrà rispettare alcune nostre richieste, visto che cercheremo di lasciare liberi alcuni giorni dell’anno anche per le nostre associazioni sportive locali. Cercheremo di essere pronti a breve per poi arrivare ad un gestore della struttura per la prossima estate. Se il Palas sarà pronto, noi vorremmo aprire per settembre con la nuova stagione autunnale".

Dunque il Comune non investirà più risorse pubbliche dopo aver ottenuto i circa 2,5 milioni di euro statali, le tribune (costo circa 200.000 euro) saranno a carico del privato che gestirà la struttura. Una struttura polifunzionale che potrà ospitare eventi di basket, pallavolo, sport di combattimento e arti marziali al chiuso, ginnastica, ecc. "Vorrei ricordare che in questi mesi noi abbiamo pure apportato delle migliorie all’interno con un nuovo parquet in legno per categorie di basket importanti – prosegue la sindaca – ed anche con nuovi impianti di riscaldamento e caldaie in grado di ottimizzare i consumi. Ora manca poco, con l’ultima deroga si prevede la fine lavori per maggio 2025".

La Regina è pronta a puntare con più forza sul turismo sportivo grazie al palazzetto che andrà a completare un tessuto di infrastrutture sportive davvero da prima pagina. Piscina, campi da calcio, campi da tennis, un primo palazzetto comunale già presente ed ora un secondo palazzetto per eventi turistico-sportivi, ma anche un ciclodromo e tanto altro. Proprio per questo l’amministrazione comunale ha voluto candidare Cattolica a città europea dello sport nel 2027.

Luca Pizzagalli