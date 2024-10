Nuovo palasport, una bando per la gestione

Sarà indetto un bando pubblico nei prossimi mesi per stabilire il gestore del nuovo palazzetto dello sport di Cattolica, che sta sorgendo nell’area ex-Vgs, in piena zona stadio a monte della ferrovia. Giunge conferma ora direttamente dalla sindaca Franca Foronchi: "Il gestore della nuova struttura sarà scelto tramite bando pubblico, ci stiamo lavorando – dice la prima cittadina –. Il progetto avanza e martedì prossimo 5 novembre, intanto, nel consiglio comunale procederemo con una variazione di bilancio per un ulteriore investimento di circa 100.000 euro per arredare l’area esterna e renderla adeguata alla nuova struttura polifunzionale. Stiamo procedendo spediti".

L’obiettivo è aprire il nuovo Palas per l’estate 2025. Una struttura da 1.000 posti che avrà potenzialità sportive, congressuali e musicali, rappresentando un vero potenziale per le ambizioni di turismo sportivo e destagionalizzazione di privati ed ente pubblico. "Stiamo procendendo spediti per tale cantiere – spiega Baldino Gaddi, dirigente comunale – considerando anche la nuova variante, con una pavimentazione all’avanguardia, il nuovo Palasport sarà concluso entro primavera 2025. Dopo aver realizzato campi ed arredi interni poi ci dedicheremo alla realizzazione delle tribune nei primi mesi del 2025 con un secondo appalto per i lavori, in questo caso finanziato direttamente dal Comune di Cattolica per circa 150.000 euro tramite il piano triennale degli investimenti. Inoltre nei prossimi mesi si lavorerà anche al bando per l’affidare in concessione ad un gestore tale struttura".

L’intervento in corso è stato finanziato dallo stanziamento statale di 2,5 milioni di euro circa. Tante le ambizioni da parte anche delle categorie economiche per una struttura che potrebbe destagionalizzare e permettere l’organizzazione di eventi da maggio a ottobre. Proprio gli albergatori credono fortemente nel turismo sportivo: "Il futuro di Cattolica passa attraverso strutture come il nuovo Palasport – conferma Massimo Cavalieri, presidente dell’associazione albergatori – che andrà utilizzato sia a livello sportivo che congressuale. Ma noi crediamo molto anche nel futuro dei collegamenti con treno. Penso anche alla nuova stazione dei treni ed ai treni di collegamento con il Nord Italia ed i grandi centri come Milano, Torino". Mesi decisivi, dunque, per un’infrastruttura che già dal prossimo anno potrebbe aiutare l’economia turistica locale.

Luca Pizzagalli