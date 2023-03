Nuovo parcheggio per gli alberghi

In zona mare spunta un nuovo parcheggio ad uso pubblico per 150 auto. Si tratta del secondo piano interrato del parcheggio del San Martino, a ridosso della spiaggia. Qui il Comune è proprietario di 79 posti auto ai quali se ne aggiungono altri 71 da parte di Geat. Un tesoretto che in giunta hanno deciso di mettere a disposizione di attività turistiche e di cittadini a partire dalla Pasqua con la formula dell’abbonamento stagionale. Dal 7 aprile fino al 30 settembre i posteggi saranno affittabili con canoni di 750 euro l’uno. L’amministrazione è pronta ad affidarli "a tutti gli operatori della zona e ai cittadini o ai proprietari di seconde case che ne fanno richiesta".

Salendo di un piano, al ‘meno uno’, si trovano altrettanti posti auto che sono di proprietà delle strutture alberghiere della zona. Secondo l’amministrazione il problema del posto auto per i clienti è anche di tanti altri hotel della zona. Per questo ha deciso di mettere i parcheggi pubblici del ‘meno due’ a disposizione delle attività turistiche o seconde case, per tutta la stagione. Il costo dell’abbonamento è superiore di 150 euro rispetto a quello in altre zone della città. La scelta è stata motivata dalla giunta con il fatto che nel parcheggio verranno investiti denari per riqualificarlo. Dagli abbonamenti la giunta ha stimato di incassare almeno 50mila euro.