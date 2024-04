Nuovo parcheggio Tripoli. Lavori al via, due anni di disagi: "Realizzeremo 373 posti auto e una grande piazza sul mare"

Via le auto da piazzale Marvelli. E via anche gli scooter. Apre finalmente il cantiere per la costruzione del parcheggio interrato Tripoli, che dovrà dare una risposta alla continua ricerca di stalli nella zona. Ben 373 posti auto complessivi da destinare a riminesi e turisti. Parcheggi che fanno gola agli albergatori e ai bagnini. Il tutto verrà completato con una rinnovata piazza che diventerà una sorta di collina verde da dove guardare il mare.

IL CANTIERE

I lavori partiranno il 6 maggio. Nei primi sei mesi l’impatto del cantiere sarà limitato perché gli interventi riguarderanno l’esecuzione delle perizie sullo stato di fatto degli edifici accanto al nuovo parcheggio, la pulizia e la posa delle recinzioni di cantiere nell’area, la demolizione delle pavimentazioni, l’indagine sulla presenza di eventuali ordigni bellici, lo spostamento delle interferenze e la realizzazione dei diaframmi. L’attuale rotatoria-aiuola al termine di viale Tripoli verrà smantellata e spostata verso monte per modificare la viabilità. Nella seconda fase del cantiere, che durerà circa 18 mesi, verranno poi realizzate le opere strutturali e quelle relative ai vari impianti.

I NUMERI

Il costo complessivo dell’intervento in piazza Marvelli ammonta a 12,6 milioni di euro. Di questi 10 sono finanziati dai fondi ottenuti da Palazzo Garampi, per i quali c’è una data di scadenza: 31 dicembre 2025. "Dobbiamo correre", dicono gli amministratori. "Ma so già – premette il sindaco Jamil Sadegholvaad – che qualcuno ci dirà: perché aprire il cantiere a maggio con l’estate alle porte? L’opera sarà completata in due anni e quindi comprenderà per forza due stagioni estive. Pertanto prima si inizia e prima si finisce. Ci saranno dei disagi, ma dobbiamo stringere i denti. Alla fine avremo una delle piazze più belle di tutta Rimini".

LE ALTERNATIVE

Il via ai lavori farà sparire l’intera area di sosta alla piazza. Significa che saranno eliminati 150 stalli nell’area centrale destinata alle moto, dove in estate tanti parcheggiano... E scompariranno anche le decine di posti auto oggi presenti. Per le moto, l’amministrazione sta trattando con un privato un lotto in via Cirene, traversa di via Tripoli, in grado di ospitare fino a 200 mezzi. Per le auto non ci sono posteggi alternativi, ma si andrà "a potenziare il servizio di navetta Shuttlemare – spiega l’assessore Roberta Frisoni - e anche il trenino che in estate si fermerà anche al parcheggio davanti all’ex Questura di via Ugo Bassi, portando le persone al mare lungo la via Tripoli".

LA NUOVA PIAZZA

"Stiamo affrontando la progettazione ed è in corso un confronto con la Soprintendenza – precisa il sindaco – In superficie si troveranno i 200 posti per le moto, ma non si vedranno. Questo perché ci sarà una struttura alta tre metri che li nasconderà. Di fatto la nuova piazza Marvelli sarà sopraelevata, con tanto verde". Ci saranno gradinate e superfici sopraelevate da cui vedere il mare, garantendo comunque la dotazione di stalli.

Andrea Oliva