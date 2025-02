Nuovo percorso cicloturistico alla Granfondo

È già tempo di Granfondo Riccione. Cresce l’attesa per l’evento che si svolgerà dal 22 al 23 marzo: il 22 la ‘Perla gravel di Riccione’ e la gimkana per i bambini, il 23 la cicloturistica non competitiva, il ‘Secondo Trofeo Città di Riccione Memorial Cristina Pesaresi’ e l’attesa Granfondo affiancata dalla Mediofondo.

L’evento, organizzato dalle associazioni sportive Euro Bike Riccione e Bicifestival Riccione e promosso dal Comune, rappresenta un appuntamento importante per gli amanti del ciclismo. "La Granfondo Riccione è da anni uno degli eventi più attesi del nostro calendario sportivo – sottolinea l’assessore, Simone Imola –. Quest’anno l’evento sarà ancora più ricco.

L’organizzazione vede la sinergia tra i club di prodotto Costa Hotels e Promhotels, le società ciclistiche Euro Bike Riccione e Bicifestival, e Acsi Nazionale, rappresentata da Emiliano Borgna, presidente della consulta ciclismo. Accanto alla competizione della Granfondo debutta quest’anno un nuovo percorso cicloturistico, pensato per esplorare e valorizzare le bellezze del nostro entroterra".