"Nuovo piano spiaggia pronto all’approvazione"

Entro breve verrà approvato il nuovo piano spiaggia di Rimini, sottolineano dall’amministrazione comunale. A tutt’oggi "si è in fase di salvaguardia". Pertanto "non risultano rispondenti al vero diverse delle affermazioni rilasciate dal signor Gabriele Boldrini e inerenti la legittimità degli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Rimini". Boldrini, referente dei titolari di alcuni ristoranti di spiaggia, era intervenuto sulla situazione delle attività dopo la rimozione al bar Donatella delle verande esterne, come da sentenza del Consiglio di Stato. Boldrini aveva contestato la validità degli strumenti urbanistici del Comune. "Psc e Rue resteranno vigenti fino all’approvazione del nuovo Pug – ribattono dal municipio – Si rileva a tal proposito che i termini stabiliti dall’articolo 3 della legge regionale non hanno natura decadenziale". E ancora: "Il Cuav non ha bocciato il piano dell’arenile, affermazione del tutto falsa". Intanto Boldrini continua a contestare la mancanza di una soluzione sulle verande dei chioschi bar. "Quello che con tanta fatica è stato costruito dai chioschisti riminesi in un trentennio, oggi rischia di essere spazzato via a causa di una assurda burocrazia che dal 2005 non è riuscita a scrivere la parola fine a questa vicenda. Nel 2005 la cooperativa bar di spiaggia Rimini ottenne per tutti i chioschi i permessi per costruire le pergotende. Nel 2007 l’orientantamento del Comune è cambiato con l’approvazione del nuovo piano spiaggia". In seguito "furono presentate 13 pratiche che dal 2013 sono rimaste fino al 2023 nei cassetti degli uffici comunali senza risposta".