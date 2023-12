Nuovo polo scolastico. Un altro passo avanti

Più verde e mobilità sostenibile, nuovi parcheggi, nuove residenze sociali, ampliamento per la scuola. A Santarcangelo il futuro è tutto un cantiere, con una raffica di nuove opere in programma, grazie ai piani urbanistici attuativi approvati dalla giunta comunale, in questi giorni. "Con la conclusione del piano operativo comunale, che nel 2024 sarà sostituito dal piano urbanistico generale, arrivano a compimento alcune importanti progettualità pubblico-privato avviate negli scorsi anni – spiega l’assessore alla pianificazione urbanistica, Filippo Sacchetti – I due piani attuativi porteranno consistenti interventi per nuovi servizi e infrastrutture, comprese aree verdi, piste ciclopedonali, parcheggi e la cessione al Comune di due aree strategiche. Abbiamo anche raggiungo l’accordo per la cessione dei terreni che permetterà di progettare il nuovo polo scolastico".

La prima area interessata dagli interventi, è quella compresa tra le vie Piadina, Falcone e Orsini, di 33mila mq, accanto alla piscina. Nel piano operativo comunale i lavori riguarderanno un’area di 4mila mq: 4 nuovi parcheggi pubblici alberati, con superficie permeabile, una nuova strada per l’accesso e l’ampliamento di via Piadina e collegamenti ciclopedonali, più quasi 3mila mq di verde pubblico (valore complessivo 1,5 milioni di euro). A questo si aggiunge la cessione al Comune di un terreno di 8mila mq, per l’ampliamento del polo scolastico (più altri 2mila per il parcheggio) e altri 5mila mq per nuovi appartamenti di edilizia residenziale sociale. Il privato dovrà anche realizzare un percorso ciclopedonale lungo via Ca’ Fabbri e una nuova fermata degli autobus lungo la via Emilia. La giunta ha dato il via libera poi alla variante di un Pua approvato nel 2008, relativo alla zona di via Scalone: qui verrà completato il parcheggio in via Di Vittorio e realizzate due aree verdi, alberate e dotate di arredo urbano a carico del privato attuatore, per un valore pari a 97mila euro. La prima, di quasi 7mila mq in via Tevere, farà da raccordo tra parco urbano e pista ciclabile lungo l’ex ferrovia Santarcangelo-Urbino, dove verranno realizzati ulteriori 8mila mq di verde attrezzato. In programma anche l’arrivo di nuove piste ciclopedonali: un tratto di circa 300 metri lungo l’ex Santarcangelo-Urbino.