Nuovo ponte sul Ventena. Apre il collegamento

Il prossimo lunedì aprirà al traffico a San Giovanni in zona artigianale, finalmente dopo alcuni mesi di cantiere, la nuova via Brenta, con il nuovo ponte sul Ventena, che abbasserà definitivamente il flusso dei veicoli tra la via Al Mare, asse storico di collegamento tra Cattolica, casello A14 e San Giovanni, e la zona Torconca-Montalbano dove è prossima all’apertura anche la nuova rotatoria per la SS16 in direzione Misano e Riccione. Una piccola rivoluzione del traffico, dunque, che favorirà un miglior collegamento tra le due città, ma anche con conseguenze sull’intensità dei veicoli sull’area artigianale e che produrrà anche un miglior collegamento complessivo tra Valconca e zona a mare di Misano e Riccione. Costo di via Brenta, con ponte nuovo, circa 800.000 euro mentre la nuova maxi-rotatoria sulla statale 16 avrà un costo di 700.000 euro per un totale di fondi europei per lo sviluppo e la coesione investiti in tale piano di circa 1,5 milioni di euro.

"Per la nuova maxirotatoria – spiega l’assessore Gianluca Vagnini – manca davvero poco, contiamo che possa aprire entro fine anno, e forse anche prima. Siamo in dirittura di arrivo". La nuova rotatoria sulla statale 16 sorgerà, più precisamente, all’altezza dell’attuale sottopassaggio di via Crocetta in zona Montalbano e Torconca, tra Cattolica e San Giovanni e modificherà definitivamente la via al mare ed il collegamento tra i due Comuni, tra la Valconca e la costa, con lo stesso sottopassaggio di via Crocetta che verrà messo, poi, definitivamente in sicurezza dopo anni di timori e polemiche per i pericoli e gli incidenti avvenuti. Via Crocetta potrebbe diventare a senso unico o addirittura chiusa al traffico, anche se su questo punto si tornerà a discutere nei prossimi mesi. Infrastrutture e strade che diventano fondamentali per il futuro sviluppo del territorio, per la sua economia e per i suoi abitanti. Inoltre nei pressi dei quartieri Torcona e Montalbano vi sarà anche meno traffico pesante perché la nuova viabilità dirotterà i camion direttamente sulla statale 16 in direzione di Misano e Riccione.

Luca Pizzagalli