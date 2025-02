Nuovo porto, l’iter ‘naviga’: ok della giunta alla riqualificazione

La riqualificazione del porto a Riccione si fa più vicina. La giunta comunale ha approvato il documento di fattibilità, fondamentale per l’avvio dell’importante progetto che mira a valorizzare l’intera area portuale per farne un fulcro della città anche per i turisti. In programma una serie d’interventi come la riqualificazione di piazzale De Gasperi, terminale della passeggiata del lungomare della Libertà. Qui al posto dei parcheggi saranno realizzati nuove aree verdi, elementi d’arredo urbano di qualità e fontane. Previsti pure spazi riservati alla mobilità dolce, mentre si torna a ragionare sul parcheggio interrato, del quale si parlava una ventina di anni fa nel realizzare il boulevard. In alternativa l’amministrazione propone "un parcheggio a raso nelle immediate vicinanze, per garantire la fattibilità tecnica ed economica dell’operazione, senza creare disagi alla sosta". In quanto alla darsena di ponente, sulla scia della piazzetta Dante Tosi, si pensa di mettere in opera un altro piazzale affacciato sul mare, alla fine di viale Galli. Basilare sarà il potenziamento della rete ciclopedonale con la creazione di un collegamento tra le due darsene, che s’innesterà nella pista ciclabile del Lungomare della Libertà per poi allacciarsi a quella di viale D’Annunzio. Non mancherà, come annunciato, la Casa del Porto da costruire al posto del vecchio fabbricato che ora ospita un pubblico esercizio, il Club nautico, una pescheria e altri servizi.