Nuovo porto, viale Parini diventa pedonale

Un porto pedonale. Sono passati pochi giorni dalla presentazione del progetto del porto canale nel tratto che va dal ponte di viale D’Annunzio a quello di viale Dante, e in municipio spunta un atto d’indirizzo per puntare alla progressiva pedonalizzazione dell’area. In questa fase il Comune sta indicando ai futuri progettisti le peculiarità che dovrà avere l’area. La giunta ha approvato un atto di indirizzo che parla di pedonalizzazione di viale Parini nel tratto in considerazione (tra i viali Dante e D’annunzio). In municipio vorrebbero rialzare la sede stradale arrivando al medesimo livello del marciapiede. Nel documento approvato si legge la volontà di "estendere ed unificare la zona pedonale compresa fra viale Dante e viale D’Annunzio creando un’area aperta alla piena fruibilità di turisti e cittadini inizialmente nel periodo estivo, ma con la prospettiva di escludere il traffico veicolare durante tutti i mesi dell’anno, prevedendo una pavimentazione lapidea sulla sede stradale in viale Parini fra viale Dante e viale D’Annunzio, elevando la sede stradale stessa alla quota del marciapiede esistente".

Ne consegue che nel tratto di viale Parini in considerazione scompariranno i posteggi. Ma il tratto pedonale avrà ripercussioni anche nel resto della viabilità del porto. Infatti scatterebbe il divieto di transito anche nel tratto di viale Parini subito a monte, tra i ponti di viale Dante e quello del Tasso. Chi dalla rotonda dei Mille intendesse andare in zona mare dovrebbe girare in viale Tasso e arrivare in viale Verdi in zona Alba, oppure tagliare in una traversa di viale Dante, dove consentito. Sarebbe una vera rivoluzione che lascerebbe al solo viale Bellini il ‘compito’ di ospitare il traffico in arrivo dalla zona mare lungo il canale, con il sottopasso verso via Rimini come valvola di sfogo. "In questa fase – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola – abbiamo inteso fornire ai progettisti alcune indicazioni puntuali, necessarie a indirizzare lo sviluppo di quell’area che diventerà la nuova passeggiata di Riccione, contribuendo a ridisegnare la cartolina del porto, coerentemente con il lungomare esistente". Il progetto, i cui lavori partiranno in autunno con una spesa di 1,8 milioni di euro, sarà solo il principio. "L’intervento – aggiunge l’assessore all’Urbanistica Christian Andruccioli – si inserisce in un progetto di riqualificazione più ampia dell’intera area portuale, dalle darsene a mare fino al ponte su viale Vittorio Emanuele II. Il servizio Rigenerazione urbana ha avuto mandato all’amministrazione comunale di predisporre il documento di indirizzo per la progettazione della darsena".

Andrea Oliva