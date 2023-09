Nuovo processo per l’avvelenatrice

In primo grado era stata condannata a 10 anni per il tentato omicidio dell’anziano compagno, avvelenato con il topicida. Il 28 settembre Gemma Pirani, 82 anni, dovrà affrontare un nuovo processo, questa volta davanti ai giudici della Corte d’Appello di Bologna. L’indagine dei carabinieri era cominciata nell’agosto del 2018, quando un uomo di 80 anni, Dino Pierani, era arrivato in pronto soccorso quasi dissanguato. I sospetti dei militari si erano concentrati sulla compagna dell’uomo. L’anziano era deceduto due anni più tardi. Nel frattempo gli investigatori erano riusciti a mettere con le spalle al muro la compagna, che aveva di aver compiuto quel gesto per aiutare economicamente i figli e ottenere una parte dell’eredità, facendo ricorso al topicida per avvelenare l’anziano. L’82enne è difesa dall’avvocato Milena Montemaggi.