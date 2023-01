Nuovo reparto entro settembre

In queste prime settimane del nuovo anno il reparto di Oncoematologia sta giocando una partita importante: il suo ampliamento. I primi lavori, con l’identificazione delle aree su cui intervenire, sono stati fatti sul finire del2022. Ora gli operai saranno chiamati a realizzare i nuovi spazi del reparto per il day hospital su una superficie che aumenterà di 350 metri quadrati. L’ampliamento è reso possibile dall’azione di tre realtà. Si tratta di associazioni del territorio: la onlus ‘Il Germoglio’, Cia-Conad e Arop Odv. Il costo dell’intervento si aggira sui 650mila euro che verrà coperto dalle donazioni che le tre associazioni stanno intercettando. La metà dell’impegno economico è già stato racimolato mentre proseguono le iniziative per giungere all’intera cifra. La fine dei lavori è fissata per settembre.