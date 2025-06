Nuovo semaforo per l’aeroporto Al via i lavori notturni sulla statale

Un cantiere all’ingresso dell’aeroporto. Un poco alla volta prende forma la nuova viabilità che dovrà garantire un migliore accesso allo scalo riminese. Da oggi a venerdì si lavorerà nell’ottica di rendere operativo il nuovo semaforo pedonale sulla statale 16, che collegherà via Losanna con il Fellini.

Sono previste alcune lavorazioni, solo durante l’orario notturno, che prevedono un restringimento della carreggiata della Ss16 Adriatica in corrispondenza dell’accesso all’aeroporto per un tratto di circa 55 metri nei tratti in corrispondenza delle lanterne semaforiche. I lavori, che garantiranno sempre il doppio senso di circolazione, si svolgeranno dalle 21,30 alle 6 del mattino e procederanno per fasi distinte, una sulla corsia lato aeroporto e l’altra nella corsia lato mare, hanno l’obiettivo di mettere in comunicazione il semaforo del nuovo attraversamento pedonale con quello dell’aeroporto.

Le opere riguarderanno anche la posa di spire sull’asfalto. Inoltre cambierà il semaforo che regola i flussi dei veicoli davanti all’aeroporto. Il nuovo impianto diventerà ‘intelligente’. Questo perché si passerà da lanterne a ‘fasi fisse’, cosa che attualmente determina rallentamenti del traffico sulla statale 16 nei momenti di inattività dei flussi, a semaforo capace di valutare i volumi di traffico. Ciò consentirà ai veicoli sulla ss16 di transitare con il verde quando non ci saranno accessi all’aeroporto.

L’intervento rappresenta l’ultimo importante step del percorso di riorganizzazione degli accessi all’aeroporto Fellini finanziato attraverso le risorse del Fondo sviluppo e coesione.