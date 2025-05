Nuovo singolo e film. I Neida cavalcano l’onda

Rimini ha la sua teen band, i Neida. Il gruppo, prodotto da Mondo Rec, è formato dalla cantante Sara Peci, Cristian Maggioli alle percussioni, Marco Francisconi alla chitarra e Fabio Cacciola alle tastiere. Da oggi è disponibile il loro nuovo singolo Forever, colonna sonora del film Battito Forever, presentato questa sera in anteprima al Rec film festival al teatro Tarkovskij di Rimini (20.30). La pellicola vedrà protagonisti proprio i Neida mentre affrontano una sfida inattesa dell’adolescenza e verrà distribuita su Prime Video.

Come nascono i Neida? "Il nostro gruppo nasce nel maggio del 2024. Ci siamo conosciuti all’interno del programma televisivo The coach e poi grazie a Mondo Rec abbiamo iniziato il percorso musicale insieme. L’anno scorso con il corto Battito abbiamo fatto il nostro esordio, arrivando a pubblicare tre singoli".

E il nome? "Siamo partiti dal nome di un nostro amico, Nadir, che significa il punto più profondo della terra. Un concetto metaforico che ci piaceva molto, allora abbiamo deciso di storpiare un po’ il nome e da lì sono nati i Neida".

Di cosa parla il film? "Battito forever è il continuo di Battito. Il film affronta tematiche legate all’amore, l’amicizia e soprattutto l’adolescenza, tra vari risvolti e colpi di scena che metteranno in disequilibrio tutto. Poi per tutto il film scorre il tema della musica, così come nella colonna sonora scritta da Marco Giorgi e interpretata da noi. Un brano pop che parla di amore".

Quali sono le influenze musicali dei Neida? "Ci basiamo sul pop, ma ognuno di noi ha influenze musicali diverse. Ascoltiamo un po’ di tutto, dal rock anni ’80 e ’90 fino alle ultime uscite. Diciamo che in questo momento siamo in una fase di sperimentazione".

Com’è nata Forever? "Parte tutto dalla trama del film, nel testo si parla di squilibrio, dei problemi dell’età giovanile e delle passioni".

Come avete vissuto la notizia che Battito Forever sarebbe andato su Prime Video? "Non ce l’aspettavamo, è un modo per raggiungere sempre più pubblico e farci conoscere".

