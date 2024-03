Nuovo skate park, ora il cantiere corre

Si parte con i lavori al nuovo skate park di Santarcangelo. Il cantiere prenderà il via lunedì prossimo, al parco Francolini, e si concluderà in autunno. Per un costo complessivo di 140mila euro. Il progetto, elaborato dai tecnici insieme all’associazione Skate School di Cesena, sarà conforme alle caratteristiche stabilite dal Coni anche per svolgere delle competizioni sportive.

Realizzata in calcestruzzo armato, la pista sarà duratura nel tempo e ‘silenziosa’. Oltre allo skate park, i lavori prevedono anche la realizzazione di un percorso accessibile e inclusivo per raggiungere l’impianto, che sarà funzionale anche al campo da basket.

"Lo skate park arricchisce uno dei principali parchi urbani di Santarcangelo – dice la vice sindaca con delega ai lavori pubblici, Pamela Fussi – A differenza del Campo della Fiera, più frequentato dalle famiglie, il parco Francolini è votato ai giovani e alle discipline sportive: negli oltre 12mila metri quadri di superficie, ospita infatti attrezzature fitness, campo da basket e area sgambamento cani". Fa eco l’assessore Danilo Rinaldi, delega alle politiche giovanili: "Insieme al nuovo spazio nell’ex scuola del Bornaccino, lo skate park incrementerà gli spazi per i ragazzi, che potranno sentire come propri all’interno della comunità. Spazi che potranno ospitare diverse attività, da quelle sportive a quelle educative, potenziando l’efficacia delle politiche giovanili attuate tramite il progetto T.Anti Corpi e rafforzando il senso di appartenenza al territorio".