Nuovo sottopasso, disagi e speranze

"In questi ultimi mesi le strade di Rimini sono un cantiere a cielo aperto, soprattutto nella zona vicino alla superstrada per San Marino e questa è la realtà – spiega Marco Angiolini -. Per lavoro mi trovo cinque giorni su sette a percorrere quelle strade, nelle ore di punta quando aprono e chiudono gli uffici. Non esagero nel dire che il tempo di percorrenza si moltiplica, così come lo smog e l’inquinamento. Non mi stupisco sentendo dire che Rimini è una città inquinata. Spero che, ora che si aprirà il sottopasso di via Euterpe la situazione migliorerà, sono stati mesi difficili sulle strade di quella zona. Arrivare in ufficio più agevolmente e soprattutto senza code non mi dispiacerebbe".