Nuovo stadio ancora al palo. Il Comune in pressing sul Rimini: vuole il progetto entro l’estate

Che fine ha fatto il progetto del nuovo ’Romeo Neri’? Se lo chiedono i tifosi, ma se lo domandano anche a Palazzo Garampi. Dove si attende di avere sul tavolo, dopo la dichiarazione di pubblico interesse di ormai tre mesi fa decretata dal consiglio comunale, il progetto di fattibilità tecnico-economica definitivo per la realizzazione del nuovo impianto da 12mila posti, tutto coperto. Il sogno dei tifosi biancorossi. La palla ormai da mesi è sui piedi di Rimini Fc e Aurora Immobiliare, che hanno fatto squadra pensando alla costruzione del nuovo stadio da avere poi in gestione per 90 anni dall’amministrazione. Evidentemente sul costruzione del progetto, che doveva essere presentato a 60 giorni dal via libera in consiglio comunale, ci sono ritardi. Ritardi che sembrano aver fatto spazientire il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, che alla realizzazione del nuovo ’Rome Neri’ ci ha creduto fermamente fin dall’inizio di questa avventura.

Proprio da Palazzo Garampi sarebbe partito in queste settimane una sorta di ultimatum, per avere il progetto dello stadio prima dell’estate. In questi mesi, nell’assoluto silenzio, non sono mancati i confronti tra gli interlocutori. Ma evidentemente senza arrivare al dunque. Questo è certamente un passaggio fondamentale perché in quel progetto definitivo ci sono una marea di questioni da mettere sotto la lente della conferenza dei servizi decisoria. Un iter che nei piani sarebbe dovuto essere (il condizionale a questo punto è d’obbligo) ben scandito nel tempo: aperta la conferenza dei servizi decisoria, entro 60 giorni andrà pubblicato il verbale ed entro 120 ci sarà l’approvazione definitiva e di conseguenza l’aggiudicazione dei lavori. Partita conclusa, triplice fischio. E invece sembra siano necessari i tempi supplementari...

"Come amministrazione – sottolinea l’assessore allo sport Michele Lari (che ne ha parlato anche un’intervista a TeleRomagna) – abbiamo fatto tutti i passi che dovevamo fare per mettere nelle condizioni il privato di presentarci il progetto. Siamo in costante contatto con la società e in questo momento siamo in attesa che venga presentato il progetto per il nuovo impianto". I tifosi attendono, il sindaco anche. Tutti in pressing su Rimini Fc e Aurora Immobiliare.