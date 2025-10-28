Nuovo stadio, Aurora Immobiliare chiede più tempo al Comune

Il progetto per il nuovo ’Romeo Neri’ non è stato messo nel cassetto, ma Aurora Immobiliare chiede all’amministrazione comunale più tempo. Nei giorni scorsi, infatti, Aurora ha inviato al sindaco Jamil Sadegholvaad, la richiesta di proroga per la presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica. La scadenza, utile ricordarlao, era fissata alla fine di questo mese. Ma quel progetto non è ancora pronto. "In particolare – spiegano Antonio Ciuffarella e i suoi – è tuttora in corso di completamento la complessa analisi del traffico e della mobilità, con relative interviste ’sul campo’". Interviste peraltro in parte eseguite, fanno sapere da Aurora Immobiliare, proprio domenica scorsa al termine dell’incontro di pallacanestro tra Rimini e Pesaro. Un passaggio essenziale del progetto "e strumento fondamentale per la rappresentazione della ValSat, che richiede una valutazione accurata e integrata con la viabilità urbana esistente". La richiesta avanzata da Aurora è quella di fissare al 15 dicembre la data ultima per la presentazione del progetto. Una richiesta di rinvio "motivata principalmente dal fatto che dallo scorso maggio sono intervenute modificazioni sostanziali nelle vicende societarie della Rimini Calcio, con cambio di proprietà, che hanno obiettivamente inciso sui tempi di coordinamento e di definizione non solo di alcuni aspetti progettuali, ma soprattutto della definizione del Piano economico finanziario". Lette le motivazioni, il sindaco Sadegholvaad ha ritenuto "accettabile una proroga di 6 settimane dei termini inizialmente concessi. Se entro il 15 dicembre non verrà mantenuto l’impegno, il comune di Rimini riterrà formalmente chiuso il percorso avviato con Aurora Immobiliare e procederà alla pianificazione degli interventi da realizzare a stralci per il miglioramento dello stadio e dell’impiantistica sportiva comunale.