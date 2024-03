Nuovo stadio, ci siamo. Ecco come sarà il ’Neri’

Sul tavolo del sindaco era arrivato un mese fa esatto. Quasi un po’ di nascosto, senza fare troppo rumore. Domani il progetto per avere a Rimini un nuovo stadio entrerà dalla porta principale di Palazzo Garampi e il giorno successivo sarà ‘messo alla prova’ in consiglio comunale. In quella seduta a tema richiesta e ottenuta dalla minoranza. Appuntamento a martedì in consiglio per i dettagli. Che il sindaco Sadegholvaad potrà fornire con in mano quel progetto di fattibilità che già conosce, in realtà, ma che solo domani verrà ufficialmente depositato. Dando il via allo step successivo, il passaggio in consiglio comunale per definire l’interesse pubblico del progetto. Passaggio obbligato per poter dire finalmente ’si può fare’ e avere un nuovo impianto da 15mila posti, coperto, su due piani. Un sogno per i tifosi.

Ma facciamo un passo indietro. Era il giorno del derby in notturna con il Cesena quando in pieno giorno a Palazzo Garampi si parlò del ’Romeo Neri’. Al tavolo gli amministratori comunali, in testa il sindaco, e l’imprenditore Antonio Ciuffarella, titolare di Aurora immobiliare, il gruppo che ormai otto mesi fa ha messo gli occhi sul ’Neri’. Ma non era solo. Con lui anche la presidente del Rimini Stefania Di Salvo e il marito, e finanziere, Stefano Petracca. Con il ruolo dei coniugi svizzeri che, con il passare delle settimane, si è fatto sempre più centrale nella vicenda del nuovo stadio. Inizialmente da comparse, fino ad arrivare a essere attori protagonisti. Non c’erano loro, il 18 maggio scorso, quando in consiglio comunale arrivò l’annuncio di Sadegholvaad. E neanche quando il giorno dopo il progetto lo presentò lo stesso Ciuffarella. C’erano invece nei mesi successivi quando la collaborazione cominciò a prendere una nuova piega. A dicembre il primo passo: l’accordo tra Rimini Fc e Aurora Immobiliare. Ma l’impressione è che ci sia molto di più. Pensando sì alla parte commerciale (l’attività in ambito sanitario della proprietà si sposerebbe bene con quella da svolgere all’interno del nuovo stadio), ma non solo.

Tanto che in fretta è passata di moda l’idea di fare lo stadio nuovo con un project financing, ovvero con un progetto di partenariato pubblico-privato. Si pensa invece di fare ricorso al ’decreto stadi’, norma recentemente rivista dal governo, con innovazioni legislative e semplificazioni. Una legge che, di fatto, consente di presentare il progetto senza contributi economici da parte dell’amministrazione pubblica se non quello di mettere a disposizione l’area. Con il piano finanziario che dovrà coprire i costi di realizzazione e garantire un utile stimato dalla legge stessa. Insomma, a disposizione potrebbe esserci una strada più breve da percorrere per avere un nuovo impianto a Rimini. In questo senso solo i protagonisti potranno fornire dettagli maggiori. Ora che il tavolo è apparecchiato sarebbe utile condividere il cibo con i tifosi, esemplari commensali sugli spalti del ’Neri’.