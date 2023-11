Nuovo stadio e pista d’atletica: "Aspettiamo l’offerta dei privati"

Che fine ha fatto il progetto per il nuovo stadio? "Stiamo aspettando ancora l’offerta del privato per la riqualificazione del ’Romeo Neri’". A riferirlo l’altra sera l’assessore Mattia Morolli (nella foto), in risposta all’interrogazione del consigliere Stefano Brunori (del gruppo Lisi) sulla nuova pista di atletica. Il progetto è quello di Aurora immobiliare, la società di Antonio Ciuffarella. A Palazzo Garampi attendono lo studio di fattibilità. Aurora prevede un ’Romeo Neri’ da 15mila posti. Un impianto moderno, dotato di palestre, ambulatori medici, locali. Tutto tace, ma il Comune confida di ricevere la proposta di Aurora entro poche settimane. E al destino dello stadio è legato quello della pista di atletica, che sparirà dal ’Romeo Neri’ e verrà realizzata altrove. Dove? La prima ipotesi era Rivabella, "ma sono in corso ancora valutazioni – spiega Morolli – sulla migliore collocazione della pista di atletica per dare una risposta moderna e definitiva a questo sport e a un più ampio panorama di attività sportive. Vogliamo realizzare un impianto completo e dotato di tutte le strutture necessari, con accessibilità e servizi pubblici adeguati". Quindi "la pista sarà nell’area più idonea rispetto alle esigenze dello sport agonistico e di base". Sotto la lente anche il contenzioso tra il Comune e gestori dello stadio del baseball. I gestori chiedono un milione di risarcimento, il Comune a sua volta ha chiesto i danni.

Ma a scaldare gli animi in aula è stata anche la proposta di reintrodurre i consigli dei quartieri, avanzata da Nicola Marcello di Fratelli d’Italia. "Da 12 anni mi batto per far tornare a Rimini le circoscrizioni, abolite nel 2010 dal governo Berlusconi. Altri comuni tra cui Forlì e Ravenna lo hanno già fatto. Nel 2017 il Pd riminese annunciò il ritorno dei quartieri: non si è fatto nulla...". Marcello chiede di ripristinare i quartieri "con l’elezione diretta dei loro rappresentanti". Proposta bocciata dalla maggioranza. "Attendiamo – dice il capogruppo Pd Matteo Petrucci – la fine del lavoro che sta portando la vicesindaca Chiara Bellini" sul ritorno dei quartieri. Lavoro che, conferma la Bellini, è già a buon punto. "Ma il ritorno ai 6 vecchi quartieri non è più attuale. La città è cambiata molto a livello demografico, urbanistico, sociale. Il progetto a cui lavoriamo definirà nuovi ambiti territoriali e almeno due proposte sull’organizzazione" e sulla rappresentanza dei nuovi quartieri.

ma.spa.