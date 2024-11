Nuovo stadio "Romeo Neri". In arrivo l’atteso verdetto, svolta entro dicembre

L’appuntamento è slittato di qualche settimana, c’è da dirlo, ma tra un mese, giorno più giorno meno, a Palazzo Garampi si tornerà a parlare di nuovo ’Romeo Neri’. Sarà probabilmente nell’ultima seduta di novembre o al massimo alla prima di dicembre che il consiglio comunale prenderà ’in mano’ la cosiddetta dichiarazione del pubblico interesse. Il 28 novembre o, al massimo, il 5 dicembre. Un passaggio tecnico, ma anche chiave. Uno step importante dal quale deve necessariamente passare la proposta di partenariato pubblico-privato avanzata dal raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Aurora Immobiliare e Rimini Football Club, presentata seguendo la recente legge stadi. Aurora e Rimini calcio che, nel frattempo, stanno lavorando all’avanzamento del progetto definitivo, sulla base delle condizioni e prescrizioni, emerse dalla conferenza di servizi preliminare. Quella che, più di qualche settimana fa, ha dato il primo via libera. La proposta di progetto, utile ricordarlo, prevede la realizzazione del nuovo stadio attraverso la ristrutturazione con demolizione dell’attuale impianto, andando ad aumentare la capienza fino a oltre 12mila posti tutti coperti. E’ inoltre previsto il restauro conservativo della facciata monumentale ovest del ’Romeo Neri’, esempio di architettura italiana degli anni ’30 tutelato dalla competente soprintendenza. L’intervento intende trasformare l’attuale stadio in un luogo dedicato allo sport, al tempo libero e al benessere fisico, in grado di essere utilizzato sette giorni su sette e 365 giorni all’anno, grazie alla presenza di spazi sportivi multidisciplinari. Un impianto sportivo multifunzionale di nuova generazione, attentamente integrato nel tessuto urbano, adeguato sia ad ospitare la prima squadra di calcio, sia funzionale ad ospitare eventi sportivi e non. Una nuova piazza che rimarca il valore sociale dello sport anche come strumento per riqualificare e ammodernare i servizi in aree precise della città. Oltre, naturalmente, a essere un sogno per i tifosi biancorossi che attendono di potersi accomodare in uno stadio degno di questo nome ormai da decenni. Una vita calcistica. Sarà questa la volta buona?