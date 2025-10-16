Nuovo supermercato in via Marx. I residenti festeggiano: "Era ora"

La notizia dell’apertura della nuova Coop di via Karl Marx, prevista per i primi mesi del 2026, ha riportato entusiasmo tra i residenti del centro di Cattolica. Dopo anni di chiusure e disagi, il ritorno di un supermercato in zona viene visto come una piccola ma significativa conquista. Negli ultimi due anni, infatti, tutti i punti vendita dell’area avevano abbassato le saracinesche, costringendo cittadini e turisti a spostarsi in auto verso le zone periferiche per fare la spesa quotidiana. "È una notizia positiva — festeggia Marco Lorenzi, membro del comitato del centro —. Nella zona del mercato coperto stanno chiudendo tutti e manca innovazione. Questo nuovo supermercato può essere un segnale di rilancio, un primo passo per riportare servizi e movimento in centro". Lorenzi, però, non nasconde le criticità. Il problema dei parcheggi resta, a suo avviso, il principale ostacolo alla ripresa del centro. "Quella dei parcheggi è la madre di tutti i problemi. Negli anni sono stati tolti molti stalli e la gente ha perso l’abitudine di venire a Cattolica. Le attività commerciali soffrono, anche per questo. Servirebbe un progetto che riporti i parcheggi alla collettività e faccia tornare la gente in centro". Le soluzioni sperimentate finora, come quella dei parcheggi in piazzetta delle Erbe, non sembrano sufficienti. "Sono interventi palliativi — aggiunge Lorenzi —. Non si può andare avanti per inerzia. Il centro ha potenzialità, ma bisogna lavorarci con una visione più ampia". Tra i residenti, prevale la soddisfazione per l’arrivo della Coop. Molti ricordano i disagi degli ultimi anni e accolgono con favore la novità: "Eravamo delusi – riprende – non c’erano più supermercati. Finalmente qualcosa si muove".

Federico Tommasini